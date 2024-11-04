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        Evli kadının evine çiçek gönderen adama meydan dayağı

        İstanbul Şişli'de evli bir kadına çiçek gönderdiği iddia edilen kişi, kadının eşi ve çevredekiler tarafından sokak ortasında dövüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, dövülen kişi şikayetçi olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:47
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        Evli kadına çiçek gönderen adama meydan dayağı
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        Şişli'de bir koca, eşine çiçek gönderdiğini öne sürdüğü adamı tekme tokat dövdü.

        Olay, 2 Kasım Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre bir kişi evli bir kadının evine çiçek gönderdi. Kadının kocası bu kişiyi mahallede yakaladı.

        Öfkeli kocanın tekme tokat dövdüğü kişiyi mahalleli de darp etti.

        Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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        #dayak
        #İstanbul Şişli
        #çiçek
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