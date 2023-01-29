YATMADAN ÖNCE YAKINLIK İÇİN ZAMAN AYIRIN

Aklınıza gelen her şeyi denediniz ve hala eşinizle iyi uyuyamıyorsanız fiziksel bağınızın büyük bir kısmını yatakta geçirdiğinizden emin olun. Ayrı uyumaya karar verirseniz, o zaman yakınlaşmaya zaman ayırmalı ve hatta yakınlaşmaya daha istekli olmalısınız. Ya da yatakta uzanıp, fiziksel yakınlık kurup ve birlikte uyku öncesi sohbeti ile zaman geçirip uykuya dalmaya hazır olduğunuzda yatakları ayırabilirsiniz.