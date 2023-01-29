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Evliliği kabusa çeviren yalnız uyuma isteği! İşte uyku kalitesini artıracak 5 öneri

Bazı insanlar uyurken yanlarında birileri olsun istemezler. Özellikle bu kişiler hassas uykuya sahipse odalarında çıkacak çıt sesine bile uyanabilirler. Yalnız yatma isteği evli kişilerin hayatını kabusa çevirebilir. Eşiyle birlikte uyuyan hassas kişiler uykularını tam alamamaktan mustarip. Peki, bu kabustan kurtulmanın bir yolu var mı? İşte partnerinizle uyku kalitenizi artırmanın yolları...

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  • Evliliği kabusa çeviren yalnız uyuma isteği! İşte uyku kalitesini artıracak 5 öneri

    EŞİNİZİ SUÇLAMAKTAN VE ELEŞTİRMEKTEN KAÇININ

    Çatışma çözmenin temel kurallarını uygulayın. Uyku sorununuzu eşinize anlatacaksanız 'sen dilini' kullanarak suçlayıcı ve eleştirici olmayın. Sorunu nazik bir şekilde dile getirin. İhtiyaçlarınızın ne olduğunu belirterek konuşmaya çalışın.
  • Evliliği kabusa çeviren yalnız uyuma isteği! İşte uyku kalitesini artıracak 5 öneri

    EMPATİ GÖSTERİN

    Uykunuzu alamadığınız için şikayetçi olabilirsiniz. Ancak eşiniz de aynı sorunu yaşıyor olabilir. Eşinizin isteyerek uykunuzu bölmediğinin farkında olup sorunu kişisel bir savaş haline getirmeyin.
  • Evliliği kabusa çeviren yalnız uyuma isteği! İşte uyku kalitesini artıracak 5 öneri

    SORUNUN KÖKENİNE İNİN

    Esas sorunu bulmak için harekete geçin. Sorunu nasıl çözeceğinizi anlamak için partnerinize nazikçe bir uyku değerlendirmesi yaptırmasını önermek, uzun vadede ikinize de yardımcı olabilir. Birlikte çözüm bulmaya çalışmak partnerinizi de rahatlatacaktır.
  • Evliliği kabusa çeviren yalnız uyuma isteği! İşte uyku kalitesini artıracak 5 öneri

    YARATICI ÇÖZÜMLER ÜRETİN

    Kendiniz ve eşiniz için en uygun çözümü bulmak için harekete geçin. Örneğin göz maskeleri, kulak tıkaçları, karartma perdeleri ve beyaz gürültü makineleri gibi kolay çözümler partnerinizin horlaması, CPAP kullanması veya siz derin uykudayken ışıkları açması nedeniyle uyanmanıza sebep olan duyusal uyarımı azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Evliliği kabusa çeviren yalnız uyuma isteği! İşte uyku kalitesini artıracak 5 öneri

    YATMADAN ÖNCE YAKINLIK İÇİN ZAMAN AYIRIN

    Aklınıza gelen her şeyi denediniz ve hala eşinizle iyi uyuyamıyorsanız fiziksel bağınızın büyük bir kısmını yatakta geçirdiğinizden emin olun. Ayrı uyumaya karar verirseniz, o zaman yakınlaşmaya zaman ayırmalı ve hatta yakınlaşmaya daha istekli olmalısınız. Ya da yatakta uzanıp, fiziksel yakınlık kurup ve birlikte uyku öncesi sohbeti ile zaman geçirip uykuya dalmaya hazır olduğunuzda yatakları ayırabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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