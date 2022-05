Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31.bölüm kesintisiz izle!

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 17 Mayıs Salı günü 20.00'da seyirci ile buluştu. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Sumru Yavrucuk'un olduğu dizi 31.bölümü ile ekrana geldi. İşte, Evlilik Hakkında Her Şey izleme linki...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 31.SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilir.

https://www.fox.com.tr/Evlilik-Hakkinda-Her-Sey/izle

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 30.BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Sanem’in Bora’yla evlendiklerini ilan etmesi Çolpan’la arasındaki dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Sanem’in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur. Gülistan’ın Urfa’ya gitmediğini öğrenen Baran ve Şeyda’nın hukuki bir mücadeleye girişmekten başka yolları yoktur. Kendilerine seçtikleri avukat ise Çolpan’ın eski ve güçlü bir rakibidir.

Erman, Arsen Hukuk’ta kalmaya devam etmek istiyorlarsa; Bora ve Sanem’e, adaleti sadece avukatlık cübbeleriyle sağlamaları şartını koyar. Onların adalete bakışlarını sınamak için zorlu bir davada birlikte çalışmaya zorlar. Toplumun nezdinde suçlu olduğu şüphe götürmeyen ünlü oyuncu Can Derin’in boşanma davası, Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan’ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan’la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.