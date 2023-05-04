Evlilik kredisi başvurularına ilişkin son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve başvuru tarihleri evlilik planı yapanlar tarafından merak ediliyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan evlilik kredisi detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan," Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamasının ardından evlilik planı yapanların gözü "Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?" sorularına çevrildi. İşte 2023 Devlet destekli evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilenler...