Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları nelerdir, yaş sınırı var mı? - Merak Edilenler Haberleri

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları nelerdir, yaş sınırı var mı? - Merak Edilenler Haberleri

Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi ile yeni evilikler desteklenerek faizsiz olarak krediye erişim imkanı sağlanmış olacak. Peki, "Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 150 bin TL faizsiz kredisi başvuru şartları nelerdir?" İşte detaylar...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK DESTEĞİ AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.