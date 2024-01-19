Evlilik kredisi şartları: Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - Merak Edilenler Haberleri

Evlilik kredisi şartları: Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - Merak Edilenler Haberleri

AK Parti'nin genel seçim vaatlerinden biri olan faizsiz evlilik kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak Bakan Göktaş Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık." açıklamasında bulundu. Peki, evlilik kredisi şartları neler, başvurular başladı mı, ne zaman verilecek? İşte, konuya dair detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" diyen Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

3 Şurada Paylaş!









BAKAN GÖKTAŞ'TAN FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız." açıklamasında bulundu.

Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını kaydeden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.