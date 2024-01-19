Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.016,09 %-0,10
        DOLAR 30,1491 %0,06
        EURO 32,8251 %-0,05
        ALTIN 1.961,22 %0,07
        FAİZ 41,99 %0,17
        GÜMÜŞ GRAM 22,08 %0,12
        BITCOIN 41.242,00 %0,42
        GBP/TRY 38,3973 %0,06
        EUR/USD 1,0873 %0,03
        BRENT 78,90 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 3.206,60 %0,07
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evlilik kredisi şartları: Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Evlilik kredisi hazırlıkları tamamlandı! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri

        Evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir yeni evleneceklere devlet destekli 150 bin lira evlilik kredisinsw hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Açıklamaların ardından iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, yaş şartı detayları araştırılmaya başladı. İşte, "Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman verilecek?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AK Parti'nin genel seçim vaatlerinden biri olan faizsiz evlilik kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak Bakan Göktaş Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık." açıklamasında bulundu. Peki, evlilik kredisi şartları neler, başvurular başladı mı, ne zaman verilecek? İşte, konuya dair detaylar...

        2

        EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" diyen Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

        3

        BAKAN GÖKTAŞ'TAN FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

        Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız." açıklamasında bulundu.

        Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını kaydeden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

        4

        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        Geçtiğimiz Kasım ayında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığına sunulan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili bilgi verdi. Pilot il olarak deprem bölgesinden başlayacaklarını açıklayan Usta, "Başvurular dijital yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kendi platformunda, dijital mecralarında ilan edecek. Arkasından gençlerimiz başvuracaklar. Gençlerin başvurularıyla ilgili şartlar dijital ortamda yayınlanacak. Şartları tutan gençlerimize 2 yıl ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira faizsiz kredi verilecek." diye konuştu.

        5

        150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI VAR MI?

        Uygulamanın başlayacağı Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini bildiren Usta, gerekli görülürse depremden etkilenen diğer bölgelerin de buna dahil edilebileceğini açıkladı.

        Güncellemelerin yaş için de geçerli olduğunu kaydeden Usta, "Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek." diye konuştu.

        6

        EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

        Kredilerin ilk evliliğini yapanlara mı verileceğine yönelik soruya Usta, şöyle yanıt verdi:

        "İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."

        7

        EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz belli değil. Yasal düzenleme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvurular başlayacak. Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        SpaceX: Kapsülün kapağı kapatıldı
        SpaceX: Kapsülün kapağı kapatıldı
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var