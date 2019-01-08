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Konya merkezli Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Genel Başkanı Mustafa Özdemir, attığı 'nişanlı çiftlere 1+1 odalı özel yurt' tweet'i tartışmaya neden oldu. Özdemir, gelen tepkiler üzerine tweet'ini kaldırdı. İkinci bir tweet atarak "Üniversitede okuyan evli çiftlere hizmet etmek ayrıca nişanlı olanların bir an önce nikah masasına oturmalarına yardımcı olmak için özel yurtlar yapılmalıdır" diyen Özdemir, mesajının yanlış anlaşıldığını, hatanın da kendisinden kaynaklandığını belirtti.
3 ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜ EKLEYEREK TWEET ATTI
Zafer Samancı'nın haberine göre yaklaşık 23 yıldır Konya'da hizmet veren Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı'nın kurucusu ve Genel Başkanı Mustafa Özdemir, Konya'daki 3 üniversite rektörünü etiketleyerek bir tweet attı. Özdemir, Konya'da üniversitede
eğitim gören evli ve nişanlı çiftler için 1+1 odalı yurtların açılarak bu çiftlerin yerleştirilmeleri gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Dostlarım bir projem var: Konya üniversitelerinde okuyan nişanlı ve evli çiftlerden ayrı yurtlarda kalanlar
tespit edilip, bu gençler için 1+1 odaları olan yurtlar açılmalı ve bu yurtlarda çiftlere odalar tahsis edilmeli diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
TWEET'E TEPKİ YAĞDI
Tweet kısa sürede büyük tepkilere neden oldu. Tepkileri gören Mustafa Özdemir, mesajını silip ikinci bir tweet attı: "Üniversitede okuyan evli çiftlere hizmet etmek ayrıca nişanlı olanların bir an önce nikah masasına oturmalarına yardımcı olmak için özel yurtlar yapılmalıdır. Ülkemizde evlilik yaş ortalaması 28 olmuşken bu oranı aşağılara çekmenin hasbi gayretidir bu proje."
"KEŞKE NİŞANLI KISMINI YAZMASAYDIM"
Özdemir mesajının yanlış anlaşıldığını ancak bunda hatanın kendisinde olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Biz 23 yılda binlerce gencin yuva kurmasına vesile olduk. Onların ev eşyalarını hayırseverlerimizin yardımı ile aldık. Ben burada yanlış anlaşıldım. Hatta amacımı tam olarak anlatamadım. Keşke nişanlı kısmını yazmasaydım. Yaptım bir hata bu tamamen benim hatam. Ama ortada bir gerçek var. Konya'da 150 bine yakın üniversiteli var. Bunlardan evli olanlar akşam olunca ayrı
ayrı yurtlara gidiyorlar. Bu evli çiftler beni bulup buna bir çare bulmamı istedi. Ben de bu talep karşısında böyle bir proje sundum. Bunun yapılması zor değil. Evli çiftler bu evlerde akşam kalabilirler."
"EVLİ ÇİFTLER İÇİN HALEN DÜŞÜNÜYORUM"
Tweet'ine gelen tepkileri normal karşıladığını da ifade eden Özdemir "Bu tamamen benim hatam. Ne anlatmak istediğimi doğru
cümlelerle ifade edemedim. Nişanlı değil ama evli çiftler için bu projeyi halen düşünüyorum" diye konuştu.
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