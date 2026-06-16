Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evliliklerine karşı çıktı, öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Evliliklerine karşı çıktı, öldürüldü!

        İstanbul Güngören'de bir kişi, ablasıyla evlenmesine karşı çıktığı kişi tarafından öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 13:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evliliklerine karşı çıktı, öldürüldü!

        Güngören'de bir kişi, ablasıyla evlenmesine karşı çıktığı kişi tarafından silahla öldürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Güngören'de dün gece saatlerinde motosikletle Hazem Muhammed'in (21) önünü kesen bir kişi, bir süre tartıştığı Muhammed'e ateş ettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

        REKLAM

        Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin, Muhammed'in ablasıyla evlenmek isteyen M.D. olduğu tespit edildi. Muhammed'in, M.D'nin ablasıyla evlenme isteğine karşı çıktığı belirlendi.

        Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde Muhammed'in önünü kesen M.D. ile yaşadığı arbede görüntülere yansıyor.

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı

        Beylikdüzü Belediyesi'ne, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada/parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Hatay'da park kavgasında katile istenen ceza belli oldu
        Hatay'da park kavgasında katile istenen ceza belli oldu
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Yunanistan'da aşk tatili
        Yunanistan'da aşk tatili