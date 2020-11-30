Evren Adam: İnsanların kafasını dağıtalım istedik

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Şarkıcı Evren Adam, "Yanacaksın" adlı şarkısında eski sevgilisinin geç kalan pişmanlığını affetmeyen bir adamın sözlerini eğlenceli bir dille müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Evren Adam'a, düzenlemesi Alperen Uğurlu'ya ait şarkının Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekilen video klibinde genç şarkıcıya kadın dansçılar eşlik etti.

Yeni şarkısının çıkışı için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Evren Adam, "İçinde bulunduğumuz bu süreç içerisinde her şey üzerimize üzerimize geliyor. Bu durumda en azından biz hareketli bir şarkı ile biraz ortamı neşelendirip, insanların kafasını dağıtalım istedik" dedi.