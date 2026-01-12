Habertürk
        İstanbul Modern'de varoluşu biçimlendiren düşünceler

        İstanbul Modern, Sizin Perşembeniz Sanatçı Buluşmaları kapsamında 15 Ocak'ta heykeltraş Evren Erol'u ağırlıyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:29
        İstanbul Modern'de varoluşu biçimlendiren düşünceler
        Evren Erol’un sanat pratiğini ve üretim yöntemlerini izleyicilerle paylaşacağı Sizin Perşembeniz Sanatçı Buluşmaları söyleşisinde, sanatçı çalışmalarında insanın kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi beden, mekân ve malzeme ekseninde ele alıyor ve üretimlerinden örnekler sunuyor.

        Söyleşi, Erol’un sanat üretim sürecini kavramsal çerçevesi, malzeme seçimi, beden–mekân ilişkisine yönelik araştırma yöntemleri ve izleyici deneyimine bakışı üzerinden mercek altına alıyor.

        Erol için beden yalnızca fiziksel bir varlık değil; bellek, direnç ve değişim süreçlerinin bir arada izlendiği dinamik bir yapı olarak öne çıkıyor.

        Sanatçı, her üretiminde bu dönüşen yapıyı analiz ediyor ve malzeme ile kurduğu deneyimi, malzemenin davranışını ve içsel süreçleri araştırıyor. Bu yaklaşım, heykeli malzemenin fiziksel özellikleri ile insan deneyimi arasındaki etkileşimin somut bir çıktısına dönüştürüyor.

        Sizin Perşembeniz

        İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleşen sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılıyor. “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Buluşmaları başlığı altında düzenlenen etkinlikler, sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmalarını ve söyleşileri içeriyor.

        Tarih: 15 Ocak 2026, Perşembe, 13.00–14.30

        Mekân: İstanbul Modern Etkinlik Odası 2

        #Evren Erol
        #İstanbul Modern
