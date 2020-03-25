Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge Türkiye ne zaman başlayacak? soruları yarışmayı bekleyen izleyicilerin gündeminde. 16 yarışmacının 2 takım halinde yarışacağı Exatlon Challenge'da tüm isimler aynı evde kalıyor ve zorlu parkurda mücadele veriyor. Exatlon Challenge Türkiye, Netflix Türkiye'de yayınlanacak. İşte Exatlon Challenge ile ilgili detaylar...

EXATLON CHALLENGE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exatlon Challenge Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı'nın açıklamlarına göre, Exatlon Challenge Türkiye Temmuz ayında Netflix üzerinden izleyicilerle buluşacak.

EXATLON CHALLENGE TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?

Exatlon Challenge yarışmacıları, genel olarak sosyal fenomenleri arasından seçildi. Kendi alanlarında farklı içerikleri takipçileriyle buluşturan bu isimler şu şekilde:

Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan "Ağırsağlam" Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde "Miafitz" Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan "Mendebur Lemur"

EXATLON CHALLENGE KONSEPTİ NEDİR?

16 yarışmacının 2 takım halinde yarışacağı Exatlon Challenge'da tüm isimler aynı evde kalıyor ve zorlu parkurda mücadele veriyor ve en büyük korkularıyla yüzleşiyor.