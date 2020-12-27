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Exxen abonelik ücreti ne kadar olacak? Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen ne zaman başlıyor? Soruları merak konusu oldu. Birçok ünlü ismin program yapacağı dijital platformda transferler de başladı. Peki, Exxen abonelik ücreti ne kadar?

EXXEN TV ÜCRETİ NE KADAR?

Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile yaptığı TikTok canlı yayınında platformun ilk hafta ücretsiz olacağını söylemişti.

Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya ise Konuşanlar programının Exxen’e transferi ile ilgili Youtube kanalı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. Kaya, platformda herkesin ödeyebileceği çeşitli paketlerin olduğunu belirtmişti.

Exxen’in aylık ücreti ile ilgili resmi açıklamalarda bulunulmasa da farklı paketlerin olduğu ve ilk hafta ücretsiz olacağı biliniyor.