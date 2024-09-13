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        Haberler Bilgi Ekonomi Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Aile destek ödemeleri yattı mı, devam ediyor mu?

        Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmediği merak ediliyor. Geçen yıl temmuz ayında bir yıl süreyle uzatılan bu sosyal yardım ödemelerinden yararlanan kişiler, "Aile Destek ödemeleri sona erdi mi, tekrar uzatıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2024 yılı Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 19:42 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:42
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Aile Destek Programı ile binlerce aile yardım ödemelerinden faydalandı. Programdan yararlanan aileler, ödemelerin bitip bitmediğini sorguluyor. Peki, Aile Destek ödemeleri sona erdi mi? Eylül ayı ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri hakkında en güncel bilgiler...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

        12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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        2024 AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile Destek Ödemeleri, 9 Ağustos'ta hesaplara yatırıldı. Ağustos ayında ailelere 3,8 milyar TL ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hanelere her ay düzenli destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
        450 TL ve altı 1.250 TL
        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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