2017 yılında Kenan Özkan ile nikah masasına oturan oyuncu Eylül Öztürk, Amerika'da doğum yaptı.



Sunuculuğunu yaptığı bir programda hamileliğini duyuran Eylül Öztürk, doğum için gittiği Amerika'da oğlu Alex'i kucağına aldı. Ünlü oyuncunun eşi Kenan Özkan, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. İlkokulu Gölcük ve İstanbul'da okuyan Eylül Öztürk, annesinin yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilmesi ardından Belçika'ya yerleşti. Ortaokul eğitimini yurt dışında tamamlayan Eylül Öztürk, Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Küçük yaşlardan bu yana oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Eylül Öztürk, Belçika'nın yerel bir tiyatro grubu seçmelerine katıldı, 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı. Lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı. İstanbul Üniversitesi Yunan Dili Ve Edebiyatı'nı kazanan Eylül Öztürk, üniversite yıllarında müzik ve oyunculuk hayatına devam etti, bir çok grupla solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı, radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi.

Bir dönem Beyazıt Öztürk’le çalışan Eylül Öztürk, profesyonel anlamda oyunculuğa Yetersiz Bakiye’ ile başladı. Bu oyundaki karakteriyle ‘En İyi Kadın Tiyatrocu Ödülü’ne layık görüldü. ‘Deniz ve Güneş’ filminde Nurperi rolüne hayat verdi. Azen: Cin Karası, Tut Sözünü ve Yusuf Yusuf filmlerinin kadrosunda yer aldı. Eylül Öztürk Özkan, 2017 yılının yaz aylarında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli video içerikleri üreten Eylül Öztürk, aynı zamanda Instagram üzerinden sosyal sorumluluk projeleri hazırlıyor.