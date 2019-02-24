2017 yılında Kenan Özkan ile nikah masasına oturan oyuncu Eylül Öztürk, Amerika'da doğum yaptı.
Sunuculuğunu yaptığı bir programda hamileliğini duyuran Eylül Öztürk, doğum için gittiği Amerika'da oğlu Alex'i kucağına aldı. Ünlü oyuncunun eşi Kenan Özkan, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?
Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. İlkokulu Gölcük ve İstanbul'da okuyan Eylül Öztürk, annesinin yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilmesi ardından Belçika'ya yerleşti. Ortaokul eğitimini yurt dışında tamamlayan Eylül Öztürk, Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Küçük yaşlardan bu yana oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Eylül Öztürk, Belçika'nın yerel bir tiyatro grubu seçmelerine katıldı, 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı. Lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı. İstanbul Üniversitesi Yunan Dili Ve Edebiyatı'nı kazanan Eylül Öztürk, üniversite yıllarında müzik ve oyunculuk hayatına devam etti, bir çok grupla solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı, radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi.
Bir dönem Beyazıt Öztürk’le çalışan Eylül Öztürk, profesyonel anlamda oyunculuğa Yetersiz Bakiye’ ile başladı. Bu oyundaki karakteriyle ‘En İyi Kadın Tiyatrocu Ödülü’ne layık görüldü. ‘Deniz ve Güneş’ filminde Nurperi rolüne hayat verdi. Azen: Cin Karası, Tut Sözünü ve Yusuf Yusuf filmlerinin kadrosunda yer aldı. Eylül Öztürk Özkan, 2017 yılının yaz aylarında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli video içerikleri üreten Eylül Öztürk, aynı zamanda Instagram üzerinden sosyal sorumluluk projeleri hazırlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.