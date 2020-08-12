Anne ve babalar için doğum öncesi en büyük heyecanlardan biri de bebek ismi aramaktır. Bu durum ebeveynler arasında tartışma konusu olsa da ortak yol bulunarak isim bulunur. Bu yazımızda Eymen ismi anlamına bakacağız. Günümüzde popüler olmaya başlayan Eymen adı genellikle erkek bebek ismi olarak kullanılmaktadır. Eymen ne demek? Eymen ismi anlamı nedir? İşte isim analizi.

EYMEN NE DEMEK?

Eymen ismi; daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu gibi anlamlara gelmektedir.

EYMEN İSMİ ANLAMI NEDİR?

Eymen b. Hureym sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayetiyle ün kazandı.

EYMEN KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Eymen İsmi Kur'an'da geçmektedir. Meryem suresinin 52. ayeti ve Taha Suresinin 82. ayetinde kullanılmaktadır.