Eynif Yaylası'nda koşan yılkı atları doğaya ayrı güzellik katıyor
Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan Eynif Yaylası'nda, sürüler halinde dolaşan yılkı atları, kartpostalları aratmıyor
Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan Eynif Yaylası, yüzyıllar boyunca Toros Dağları'nın iki yakası arasında yolculuk yapan kervanların dinlendiği bir merkez olarak kullanıldı.
Doğuda Kavanoz Dağı, batıda Akdağ ve Çemrekçi Dağı ile çevrili olan yayla, yaklaşık olarak 90 bin dönümlük alanı ile günümüzde çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.
Çayırların dik yamaçlarla çevrildiği doğa harikası yaylada yılkı atlarını da sürüler halinde özgürce dolaşırken görmek mümkün.
Tabiata ayrı bir güzellik katan atları izlemek üzere her yıl dünyanın dört bir yanından bölgeye ziyaretçiler geliyor.