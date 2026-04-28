Eypio: Seneye daha iyi bir sezon bekliyoruz

Beşiktaş taraftarı olan şarkıcı Eypio, katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulundu. Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin tahminleri doğrultusunda geçtiğini belirten Eypio, "Derbi, çoğunluğun beklediği gibi sonuçlandı. Aslında daha heyecanlı bir maç olabilirdi fakat Fenerbahçe 10 kişi kalınca ve penaltı kaçınca mücadelenin tadı tuzu kalmadı. Beşiktaşlı olduğum için bu durum beni pek etkilemedi. Ama derbiler tabii ki her zaman keyif katıyor" ifadelerini kullandı.

"SERGEN HOCA YENİ TRANSFERLERLE ÇOK GÜZEL BİR ŞEY YAPACAK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon yeni transferlerle önemli işlere imza atacağını vurgulayan Eypio, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u elersek finaldeyiz. Diğer tarafta da Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni geçerse rakibimiz olur. Seneye daha iyi bir sezon bekliyoruz. Sergen Hoca yeni transferlerle falan herhalde çok güzel bir şey yapacak, takım kuracaktır. Bakalım, hayırlısı"

"MİLLİ TAKIMIMIZDAN BAŞARI BEKLİYORUZ"

Dünya Kupası'nı büyük bir merakla beklediğini ifade eden Eypio, "Milli takımımızdan büyük başarılar bekliyoruz. Tıpkı eski günlerdeki gibi; hani Kore'deki turnuvada sabah erkenden kalkıp maç izleyeceğiz, destekleyeceğiz. O heyecanı bekliyoruz. Bir de uzun sürecek; bir ay falan sürecek. Çok fazla takım var. Heyecanla bekliyoruz" dedi.