        Eypio: Seneye daha iyi bir sezon bekliyoruz - Magazin haberleri

        Eypio: Seneye daha iyi bir sezon bekliyoruz

        Futbol gündemini değerlendiren Eypio, Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın yeni sezonda güçlü bir takım kuracağını ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 16:54 Güncelleme:
        "Seneye daha iyi bir sezon bekliyoruz"

        Beşiktaş taraftarı olan şarkıcı Eypio, katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulundu. Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin tahminleri doğrultusunda geçtiğini belirten Eypio, "Derbi, çoğunluğun beklediği gibi sonuçlandı. Aslında daha heyecanlı bir maç olabilirdi fakat Fenerbahçe 10 kişi kalınca ve penaltı kaçınca mücadelenin tadı tuzu kalmadı. Beşiktaşlı olduğum için bu durum beni pek etkilemedi. Ama derbiler tabii ki her zaman keyif katıyor" ifadelerini kullandı.

        "SERGEN HOCA YENİ TRANSFERLERLE ÇOK GÜZEL BİR ŞEY YAPACAK"

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon yeni transferlerle önemli işlere imza atacağını vurgulayan Eypio, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u elersek finaldeyiz. Diğer tarafta da Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni geçerse rakibimiz olur. Seneye daha iyi bir sezon bekliyoruz. Sergen Hoca yeni transferlerle falan herhalde çok güzel bir şey yapacak, takım kuracaktır. Bakalım, hayırlısı"

        "MİLLİ TAKIMIMIZDAN BAŞARI BEKLİYORUZ"

        Dünya Kupası'nı büyük bir merakla beklediğini ifade eden Eypio, "Milli takımımızdan büyük başarılar bekliyoruz. Tıpkı eski günlerdeki gibi; hani Kore'deki turnuvada sabah erkenden kalkıp maç izleyeceğiz, destekleyeceğiz. O heyecanı bekliyoruz. Bir de uzun sürecek; bir ay falan sürecek. Çok fazla takım var. Heyecanla bekliyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adıyaman'da gökkuzgun görüntülendi

        Adıyaman'da doğa gözlemleri sırasında, gökkuzgun görüntülendi (DHA)

        #Eypio
        #Galatasaray – Fenerbahçe
        #beşiktaş
        #sergen yalçın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı