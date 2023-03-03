Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yasalaşmasıyla EYT emekli banka promosyonlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. İşte 2023 EYT banka promosyonu veren bankalar ve hangi bankanın ne kadar verdiğine dair detaylar haberimizde...