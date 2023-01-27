TAVAN AŞAĞI ÇEKİLDİ!

EYT düzenlemesi ile, ilk etapta 2 milyondan fazla vatandaşa emekli olma imkanı sağlandı. Bankalar emekli promosyon ödemeleri için 10 bin TL'ye kadar yükselmişti. EYT ile birlitke 20 bine çıkması beklenen banka promosyonlarında tavan fiyatı güncellendi. Bankalar, 7 bin 500 ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi verecek. EYT banka promosyonunda tavan fiyatı 15 bin TL'ye kadar yükselecek.