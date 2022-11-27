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EYT'de prim farkı müjdesi! Bakan Bilgin'den işvereni rahatlatacak açıklama

EYT düzenlemesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon çalışanın emekli olması bekleniyor. Ancak emekli olduktan sonra işe devam etmek isteyenlerin önündeki en büyük engellerden biri olan ve işvereni zorlayan prim farkıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklama geldi. İşte EYT düzenlemesinde son durum...

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  • EYT'DE PİRİM MÜJDESİ: Yüzde 5 düşecek! EYT son dakika: Başvuru şartları netleşiyor! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

    EYT başvuru şartları netleşiyor. Son olarak EYT'den yararlanacak emekli çalışanların yüzünü güldürecek ve işverenin elini rahatlatacak prim farkı müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT başvuru şartları neler? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Askerlik borçlanması EYT'de gerçeli olacak mı? İşte EYT'de son durum...
  • EYT'DE PİRİM MÜJDESİ: Yüzde 5 düşecek! EYT son dakika: Başvuru şartları netleşiyor! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

    EYT'DE PİRİM FARKI MÜJDESİ!

    EYT düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 1,5 milyon çlaışana erken emeklilik yolu açılmış olacak. Ancak işini devam etmek isteyen çalışanlar, işverenin üzerindeki prim baskısı nedeniyle kendilerinin işten çıakrılma olasılığıyla karşı karşıya. Öte yandan işverenler de prim yüklerinin artmasından şkayetçi.
  • EYT'DE PİRİM MÜJDESİ: Yüzde 5 düşecek! EYT son dakika: Başvuru şartları netleşiyor! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

    Şöyle ki normal asgari ücretli bir çalışanın işverene sigorta pririm maaliyeti çalışanın bürüt maaşının yüzde 17,5'i kadar. Ancak emeklki çalıoşının maliyeti çalışanın bürüt maaşının yüzde  24,5'i... Bakan Bilgin yaptığı son açıklamayla bu farkın yüzde 5 oranında azalacağı müjdesini verdi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  • EYT'DE PİRİM MÜJDESİ: Yüzde 5 düşecek! EYT son dakika: Başvuru şartları netleşiyor! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

    ASKERLİK PRİM BORÇLANMASI EYT'DE YER ALACAK MI?

    Askerlik prim borçlanmasının EYT'de yer alıp almayacağı net değil. Şimdilik SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için prim gün sayıları neteşti. Ancak askerlik borçlanmasının EYT'den önce yapılması ve EYT'de bu borçlanmanın yer almaması halinde SGK'dan ödenen borçlanmanın geri alınma hakkı var. Yani askerlik prim borçlanması EYT kapsamında yer almazsa düzenlemeden yararlanacak sigortalılar ödedikleri borçlanma tutarını geri tahakuk edebilecekler.
  • EYT'DE PİRİM MÜJDESİ: Yüzde 5 düşecek! EYT son dakika: Başvuru şartları netleşiyor! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

    STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

     

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak
  • EYT'DE PİRİM MÜJDESİ: Yüzde 5 düşecek! EYT son dakika: Başvuru şartları netleşiyor! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

    EYT'den yararlabilmek için;

    1: 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

    2: 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

    3: Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

    Örneğin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 5 bin prim gün sayısını tamamalmış ve 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydı olan bir erkek çalışan prim gün sayısı dolmasına rağmen 25 yıl sigortalılık süresi 1 Eylül 2024'te dolacağı için düzenlemeye ancak 1 Eylül 2024'te başvurabilecek.

    Yine aynı tarihte yani 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydolmuş kadın çalışan düzenleme 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girerse düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak bu çalışanın prim gün sayısı 5 bin günden az ise bu çalışan sigortalılık süresini tamnalamasına karşın prim gün sayısını tamaladığında ancak EYT düzenlemesine başvurabilecek.
  • EYT'DE PİRİM MÜJDESİ: Yüzde 5 düşecek! EYT son dakika: Başvuru şartları netleşiyor! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

    PRİM GÜN SAYSI VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAMAYANLAR 

    EYT düzenlemesine başvuru için bir süre kısıtlaması bulunmuyor. Dolayısıyla prim gün sayısı ve sigortalılık yılı tamamlanan ve 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı bulunan çalışanlar şartları yerine getirdiklerinde düzenlemeden yararlanmak ve emekli olmak içijn başvuru yapabilecekler.
  • EYT'DE PİRİM MÜJDESİ: Yüzde 5 düşecek! EYT son dakika: Başvuru şartları netleşiyor! Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalar hakkında Bilgin şunları söyledi:

    "EYT için kapsamlı bir çalışma yaptık, aralık ayının başında tamamlanmış olacak."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.

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