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EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi! Açıklama geldi mi?

EYT'de son durum ne oldu? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili hükümetten gelecek olan açıklama oldu. Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi erken emekli olmayan vatandaşları da heyecanlardırdı. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesi neler...

EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi! Açıklama geldi mi?

Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır." demişti. İşte milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren son dakika gelişmeleri

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Yeni yıla sayılı günler kala Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeler sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.

ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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