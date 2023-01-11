EYT düzenlemesinde yaş sınırı ve prim araştırmalarının ardından maaş hesaplama işlemleri gündeme geldi. "EYT kapsamında bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusu yanıtını ararken konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte Bağ-Kur ve SSK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplaması ile 2023 EYT emekli maaş hesaplama tabloları...