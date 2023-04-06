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EYT ilk maaş ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ödeme

EYT ilk maaş ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mart ayında başvurularını tamamlayan EYT'lilerin ilk maaşlarını almaya başladığını açıkladı. EYT düzenlemesi kapsamında 1,6 milyon başvuru alındı ve 250 bin kişinin işlemleri tamamlandı. Henüz maaşı hesaba yatmayan emeklilerin gözü ise "EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 EYT ilk maaş ödemeleri ile ilgili detaylar...

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  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    Mevzuata göre mart ayında başvurularını tamamlayanlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. 5 Nisan 2023 tarihi itibarıyla işlemleri tamamlanan EYT'liler ise ilk maaşlarını almaya başladılar. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den açıklama geldi. İşte EYT ilk maaş ödemelerine ilişkin detaylar...
  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşlarını ne zaman alacağı hakkında açıklama yaptı.

    Bakan Bilgin, "EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi.

    Ortalama her ay maaş bağlanan emekli sayısının 35 bin civarında olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    MART'TA DİLEKÇE 1 NİSAN'DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.
  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.
  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması da ihtimaller dahilinde.
  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    EYT'DE İLK ÖDEMELER YAPILMAYA BAŞLANDI

    Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler 5 Mart itibarı ile yapılmaya başlandı. Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

    KAÇ KİŞİNİN İŞLEMİ TAMAMLANDI?

    EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.
  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    PARAYI NASIL ALABİLECEKSİNİZ?

    Ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvururak bu parayı alabilecekler.

    E-DEVLET'TEN NASIL GÖREBİLİRSİNİZ?

    Ödeme alıp almadığınızı e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün.
  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 2000 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.
  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
  • EYT İLK MAAŞ ödemeleri başladı! 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

    4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

    Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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