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EYT mesaisi hızlı başladı

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde yoğun mesai başladı

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  • EYT mesaisi hızlı başladı

    EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşmaya başladı.
  • EYT mesaisi hızlı başladı

    Emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar SGK merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

     
  • EYT mesaisi hızlı başladı

    EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.
  • EYT mesaisi hızlı başladı

    Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için de yüzde 5 destek primi verilecek.
  • EYT mesaisi hızlı başladı

    Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılabiliyor

    İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor.
  • EYT mesaisi hızlı başladı

    SGK tarafından, emeklilik başvuru sürecine ilişkin aşamaların tek tek anlatıldığı animasyon film hazırlandı. Videoda başvuru sürecine ilişkin aşamalar tek tek anlatıldı.
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı
  • EYT mesaisi hızlı başladı

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