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EYT yasası Meclis'ten geçti! 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar şartları ve başvuru detayları belli oldu!

EYT yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar EYT düzenlemesi ile emekliliğe hak kazandı. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından EYT şartlarını tamamlayanlar emeklilik dilekçesini verebilecek. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. İşte, 2023 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT prim gün sayısı şartları, başvuruları ve ilk maaş tarihine ilişkin son durum...

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  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin olarak EYT şartları, başvuruları, prim gün sayısı ile kısmi emeklilik ve staj sigortası konuları gündeme geldi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta giriş olanları kapsayan EYT düzenlemesinde 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınmış oldu. İşte, 2023 EYT prim gün sayısı şartları ve başvuruları hakkında merak edilen son dakika gelişmeleri...
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

    Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi...
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle aynen kabul edildi.

     

    Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben koşulları tamamlamış EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    Sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre, EYT’li SSK’lıların emeklilik için gerekli prim gün sayıları şöyle:
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    DİLEKÇE TARİHİNİ İZLEYEN AY BAŞINDA AYLIK

    4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAKLAR!

    Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    BAŞVURULAR E-DEVLET’E

    Sosyal Güvenlik Kurumu uzun süredir EYT kanunu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yıl başından önce borçlanmalarda olduğu gibi sosyal güvenlik merkezleri önünde yığılmalar yaşanmaması için EYT’lilerin emeklilik dilekçelerini e-Devlet üzerinden yapabilmeleri amacıyla gerekli altyapı hazırlandı. EYT’liler, sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden emeklilik başvurularını yapabilecekleri gibi, emeklilik ile ilgili tüm işlemleri de buradan takip edebilecekler.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    ON GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE ÇIKARTILDI

    Kanuna göre, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT’liler için sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen önerge uyarınca, 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmesi için emekli olduktan sonra ayni işyerinde işe başlamak için tanınan on günlük süre 30 güne çıkartıldı. 
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    SGK PRİMİNE 5 PUAN İNDİRİM

    Buna göre, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmak isteyen EYT’lilerin, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde yeniden çalışmaya başlaması halinde sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim uygulanacak. Beş puanlık prim indirimi, işçi işten ayrılıncaya kadar devam edecek. Başka işyerinde çalışan emekli EYT’liler için prim indirimi yapılmayacak.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    EYT TASLAĞI ŞARTLARI 

    EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor,

    Yaş şartı bulunmayan EYT düzenlemesinden ilk ayda 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak,

    SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmaksızın prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar istedikleri zaman emekli olabilecek.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALILARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    4A SSK emeklilik şartlarına göre 25 yıl sigortatlılık süresini ve 5000-5975 prim gün sayısını tamamlayan erkekler; 20 yıl sigortatlılık süresini ve 5000-5975 prim gün sayısını tamamlayan kadınlar emekliliğe hak kazanıyordu.

    4B-4C Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilik şartları şu şekildeydi;

    Erkeklerde, 25 yıl sigortalılık süresi ve 9000 prim gün sayısı

    Kadınlarda, 20 yıl sigortalılık süresi ve 7200 prim gün sayısı
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    SSK'LILAR İÇİN PRİM GÜN SAYISI İLE EYT HESAPLAMA TABLOSU

    KADINLAR (SSK)

    İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

    01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000

    01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000

    09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

    24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

    24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

    24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

    24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

    24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

    24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

    24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

    24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

    24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

    24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

    24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750 

    24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

    24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

    24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

    24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

    24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    ERKEKLER (SSK)

    İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

    09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000

    09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000

    24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000

    24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075

    24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150

    24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225

    24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300

    24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375

    24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450

    24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525

    24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600

    24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675

    24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750

    24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825

    24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900

    24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    1999 DÜZENLEMESİ ÖNCESİ KISMİ EMEKLİ OLUNABİLİYORDU

     

    1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.
  • EYT SON DAKİKA 2023 | EYT yasası Meclis'ten geçti! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk maaş ne zaman ödenecek?

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü MEclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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