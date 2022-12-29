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EYT staj girişi sayılıyor mu?

EYT staj mağdurları son dakika açıklanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde staj başlangıcının sayılıp sayılmadığını sorguluyorlar. EYT yasası detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Açıklamanın ardından EYT çıraklık sigortası sayılacak mı sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar...

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  • EYT staj girişi sayılıyor mu? 2022 EYT çıraklık staj sigortası başlangıcı sayılacak mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin detaylarını Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takınlar (EYT) yasasına dair "Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli" dedi. Düzenlemenin şekillenmesiyle EYT staj girişi sayılacak mı sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...
  • EYT staj girişi sayılıyor mu? 2022 EYT çıraklık staj sigortası başlangıcı sayılacak mı?

    EYT STAJ SİGORTASI SAYILACAK MI?

    Stajyerlik sorunu devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını vermişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 28 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada çıraklık ve staj sigortalarına değinmedi. Buna göre; şu an staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.
  • EYT staj girişi sayılıyor mu? 2022 EYT çıraklık staj sigortası başlangıcı sayılacak mı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

    Milyonların gözü kulağı olan EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

    Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurunuzdayım.

    "EYT ÇALIŞMALAR SONUCU NİHAİ HALİNİ ALMIŞTIR"

    Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

    Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.
  • EYT staj girişi sayılıyor mu? 2022 EYT çıraklık staj sigortası başlangıcı sayılacak mı?

    "HER REFORM, DÜZENLEME BERABERİNDE YENİ TARTIŞMALARI DA GETİRMİŞTİR"

    Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.

    Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.

    "HESABINI KİTABINI SAĞLAMCA YAPMADAN HERHANGİ BİR TAAHHÜT ALTINA GİRMEK İSTEMEDİK"

    Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.

    Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.

    85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.
  • EYT staj girişi sayılıyor mu? 2022 EYT çıraklık staj sigortası başlangıcı sayılacak mı?

    "SİSTEMİ HER TÜRLÜ TARTIŞMADAN ARINDIRARAK YERLİ YERİNE OTURTMUŞ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

    Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

    Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.

    Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

    "YAPTIĞIMIZ DÜZENLEME SADECE YAŞ SEBEBİYLE EMEKLİLİK BEKLEYENLERİ KAPSIYOR"

    1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile ilgili beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi bir kez daha sergileme yoluna gidiyoruz. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Ülkemizin genişleyen ve büyüyen imkanlarını vatandaşlarımızın her kesimiyle istihdam ve üretim gibi herkese dokunan alanlar öncelikli olarak bunları paylaşmayı sürdüreceğiz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyor. Milletimize adıyoruz. Ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı, pirim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ikisini tamamlamış olup sadece yaş sebebi ile emeklilik bekleyenleri kapsıyor.
  • EYT staj girişi sayılıyor mu? 2022 EYT çıraklık staj sigortası başlangıcı sayılacak mı?

    "YAŞ ŞARTI OLMADAN EMEKLİLİK İMKANINI HERKES İÇİN GEÇERLİ KILIYORUZ"

    Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-kur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak. Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye’ye ulaştık. Her yıl istihdamına bir milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak sosyal güvenlik sisteminizi aktif pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı zamlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlatmıştır.
  • EYT staj girişi sayılıyor mu? 2022 EYT çıraklık staj sigortası başlangıcı sayılacak mı?

    "BUGÜN 2 MİLYON 250 BİN VATANDAŞIMIZ EMEKLİ OLMA HAKKINA KAVUŞUYOR"

    Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.

    Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları yaptık. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

    "EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERE SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ GETİRİYORUZ"

    Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimiz kıdem tazminatı ödemde güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31 buçuk milyonu aştığı Türkiye’de her vatandaşımızın emeğine, tecrübesine, bilgisine, katkısına ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek pirimi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta pirim teşviki getiriyoruz. Amacımız; emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmesini sağlamaktır.
  • EYT staj girişi sayılıyor mu? 2022 EYT çıraklık staj sigortası başlangıcı sayılacak mı?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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