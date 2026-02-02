Eyüp Aydın, Kasımpaşa yolcusu: Anlaşma sağlandı!
Galatasaray ile Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. İki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Samsunspor'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a geri dönen Eyüp Aydın, sarı-kırmızılılardan yeniden ayrılmaya hazırlanıyor.
Eyüp Aydın transferinde imzaların yarın atılması ve genç oyuncunun yeni takımına katılması bekleniyor.
21 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın, sezonun ilk yarısında forma giydiği Samsunspor'da 6 maçta sahaya çıktı.