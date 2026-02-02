Habertürk
        Eyüp Aydın, Kasımpaşa yolcusu: Anlaşma sağlandı! - Futbol Haberleri

        Eyüp Aydın, Kasımpaşa yolcusu: Anlaşma sağlandı!

        Galatasaray ile Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. İki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

        Giriş: 02.02.2026 - 18:01 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:01
        Eyüp Aydın, Kasımpaşa yolcusu!
        Samsunspor'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a geri dönen Eyüp Aydın, sarı-kırmızılılardan yeniden ayrılmaya hazırlanıyor.

        Galatasaray ile Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. İki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

        Eyüp Aydın transferinde imzaların yarın atılması ve genç oyuncunun yeni takımına katılması bekleniyor.

        21 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın, sezonun ilk yarısında forma giydiği Samsunspor'da 6 maçta sahaya çıktı.

        Uludağ'da telesiyej arızası: 40 tatilci mahsur kaldı

        Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı.

