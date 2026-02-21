Eyüpspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Eyüpspor, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip ligde evinde 6 hafta sonra galibiyet aldı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 21 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 23 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.