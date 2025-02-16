Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor ile Kayserispor, 1-1 berabere kaldı. 90+2. dakikada Joseph Attamah'ın golüyle beraberliği kurtaran Kayserispor, puanını 21'e yükseltti. Eyüpspor ise haftayı 40 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 56. dakikada Emre Mor atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+2. dakikada Joseph Attamah kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 40'a, Kayserispor ise 21'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kayserispor, Göztepe'yi konuk edecek.