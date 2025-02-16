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        Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor ile Kayserispor, 1-1 berabere kaldı. 90+2. dakikada Joseph Attamah'ın golüyle beraberliği kurtaran Kayserispor, puanını 21'e yükseltti. Eyüpspor ise haftayı 40 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 18:00 Güncelleme: 16.02.2025 - 18:00
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        Kayserispor 90+2'de 1 puanı aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibini öne geçiren golü 56. dakikada Emre Mor atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+2. dakikada Joseph Attamah kaydetti.

        Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 40'a, Kayserispor ise 21'e yükseltti.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kayserispor, Göztepe'yi konuk edecek.

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