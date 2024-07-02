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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Eyüpspor, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 21:32 Güncelleme: 02.07.2024 - 21:37
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        Emre Akbaba resmen Eyüpspor'da!
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        Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba, Eyüpspor'a imza attı.

        "EMRE AKBABA A MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELMİŞ ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"

        Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız imza töreninde yer aldı. Kulaksız yaptığı açıklamada, "Emre Akbaba kendisini ülke futboluna kanıtlamış, A Milli Takım'a kadar yükselmiş önemli bir futbolcu kardeşimiz. Biz de Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer listemizi oluştururken aklımıza ilk gelen isimlerden biriydi. Bu imza ile 1 aydır Emre Akbaba ve menajeri ile yürüttüğümüz transfer sürecini başarılı bir şekilde noktalamış olduk. İnşallah Emre kardeşim, Süper Lig'de bize çok katkı sağlayacak. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        "EYÜPSPOR'UN SÜPER KADROSUNDA OLACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        31 yaşındaki futbolcu ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

        "Süper Lig'e süper bir giriş yapan Eyüpspor’un süper kadrosunun içinde yer alacağım için çok mutluyum. Tarihi ve semt kültürüyle lige heyecan katacak olan Eyüpspor’un başarısı için takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

        Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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