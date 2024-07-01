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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:25 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:34
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        Eyüpspor, Midtsjö'yü duyurdu!
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        Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, Süper Lig'e yükselen takımlar arasında yer alan Eyüpspor'a transfer oldu.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Pendikspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Midtsjö, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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