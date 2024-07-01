Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.
Giriş: 01.07.2024 - 22:25 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:34
Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, Süper Lig'e yükselen takımlar arasında yer alan Eyüpspor'a transfer oldu.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Pendikspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Midtsjö, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
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