Eyüpspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Üst sıraları doğrudan etkileyecek maçta Çağdaş Altay düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maç hatırlanacağı gibi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, "Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Eyüpspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Eyüpspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati...