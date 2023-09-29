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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor, Ryan Babel ile yollarını ayırdı - Futbol Haberleri

        Eyüpspor, Ryan Babel ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor, Ryan Babel ile yolların ayrıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:24 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:24
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        Eyüpspor'da sürpriz ayrılık!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da tecrübeli futbolcu Ryan Babel ile yollar ayrıldı.

        Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Ryan Babel'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

        Hollandalı 36 yaşındaki Ryan Babel, Türkiye kariyerinde daha önce Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını da giydi.

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