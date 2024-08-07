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        Haberler Gündem Güncel Eyüpsultan'da fren yerine gaza bastı: Otomobiliyle evin duvarına çarpıp takla attı | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da fren yerine gaza bastı: Otomobiliyle evin duvarına çarpıp takla attı

        İstanbul Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışan sürücünün fren yerine gazan bastığı otomobil duvara çarpıp devrildi. Şoka giren kadın ve kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:27 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:28
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        Eyüpsultan'a bağlı Emniyettepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binanın otoparkına girmeye çalışan otomobil, sürücüsü S.Ç'nin fren yerine gaza basması sonucu duvara çarptı.

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        Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

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        Otomobilin arka koltuğunda yer alan ve şoka giren kadın ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

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        Şoka giren kadın ve kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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        Kazanın ardından yardım için olay yerine geldiğini söyleyen Aynur Kaya, "Biz sesi duyunca yardıma koştuk. Sürücü çıkıyordu. Komşumuzun kızı da arabadaydı. Onun için de itfaiye ve ambulans çağırdık. İtfaiye çıkardı. Şoktaydılar. Frene basayım derken gaza basmış. Kaydırmış ve takla atmış." ifadelerini kullandı.

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        #İstanbul Eyüpsultan
        #Kaza
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