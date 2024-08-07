Eyüpsultan'da fren yerine gaza bastı: Otomobiliyle evin duvarına çarpıp takla attı

Kazanın ardından yardım için olay yerine geldiğini söyleyen Aynur Kaya, "Biz sesi duyunca yardıma koştuk. Sürücü çıkıyordu. Komşumuzun kızı da arabadaydı. Onun için de itfaiye ve ambulans çağırdık. İtfaiye çıkardı. Şoktaydılar. Frene basayım derken gaza basmış. Kaydırmış ve takla atmış." ifadelerini kullandı.