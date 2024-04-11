Minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Eyüpsultan'da Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde minibüs, aynı güzergahta ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
M.T'nin kullandığı minibüs, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde aynı güzergahta ilerleyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosikletteki Salih Y. ile Emirhan D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, sürücü M.T. ile minibüsteki B.T., Ş.T. ve E.T'yi gözaltına aldı.
Sürücü M.T. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.