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        Haberler Gündem İstanbul Eyüpsultan'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        Eyüpsultan'da Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde minibüs, aynı güzergahta ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:04 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:04
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        Minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
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        M.T'nin kullandığı minibüs, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde aynı güzergahta ilerleyen motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosikletteki Salih Y. ile Emirhan D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis, sürücü M.T. ile minibüsteki B.T., Ş.T. ve E.T'yi gözaltına aldı.

        Sürücü M.T. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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