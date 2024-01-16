Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi?

        Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, ? Eyvah Eyvah 3 konusu nedir?

        Eyvah Eyvah 3 filmi beyaz perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Eyvah Eyvah 3 filmi, Ata Demirer tarafından kaleme alınmıştır. Başrolünü usta komedyen Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Eyvah Eyvah 3 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 18:58 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eyvah Eyvah 3 filmi 16 Ocak Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2014 yılında beyaz perdeye aktarılan Eyvah Eyvah 3 BKM film imzası taşımaktadır. Filmi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler, "Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncu kadrosu...

        2

        EYVAH EYVAH 3 KONUSU
        Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin dha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.
        Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor.
        EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?
        Vizyona girdiği 2014 yılında izleyiciden tam not almayı başaran Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.

        3

        EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI
        Ata Demirer – Hüseyin Badem
        Demet Akbağ – Firuzan
        Özge Borak – Müjgan Badem
        Serra Yılmaz – Mercedes
        Salih Kalyon – Halil
        Tarık Ünlüoğlu – Edremit
        Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
        Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
        Beyti Engin – Kasap
        Cengiz Bozkurt

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam