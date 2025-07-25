Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Türkiye son günlerde Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altında kavruluyor. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade eden bu dönem hakkında araştırmalar hız kazandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Eyyam-ı Bahur'un ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu. İşte "Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?" sorularının yanıtları...
Termometreler rekor kırıyor, gölge bile ferahlatmıyor! Türkiye, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının tam ortasında… Halk arasında "Çöl sıcakları" ya da "Afrika sıcakları" olarak da anılan bu bunaltıcı günlerde serinlemek neredeyse imkansız hale geldi. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir ve bu kavurucu sıcaklıklar ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler...
EYYAM-I BAHUR NEDİR?
Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür.
Kuzey yarımkürede, Temmuz ve Eylül aylarında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih Ocak ve Mart ayları arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Eyyamı bahur sıcaklarının normal şartlarda Temmuz ayının sonlarında başlayıp Ağustos ayının ortalarında etkisini göstermesi bekleniyor.
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NASIL OLUR?
Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince dies caniculares olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.
Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.