Yaz mevsiminin en sıcak anlarını yaşadığımız bu günlerde uzmanlar eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine girilmeye başlandığını vurguluyor. Çöl sıcakları, Afrika sıcakları olarak da bilinen eyyam-ı bahur sıcakları her gün etkisini artırmaya devam ediyor. Peki, "Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları başladı mı?" İşte eyyam-ı bahur sıcakları hakkında tüm detaylar...

Her iki yarımkürede de yaşanan eyyam ı bahur, Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında; Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına oluyor.

3 Şurada Paylaş!









Eyyam-I Bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.