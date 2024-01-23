İslam alemi mübarek üç ayları idrak ediyor. Üç aylarda ibadet etmek isteyen vatandaşlar Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler) orucu tarihlerini araştırıyor. Bu oruç, Müslümanları manevi bir hazırlık içinde bulundurarak kutsal günleri daha derin bir anlamda geçirmelerine yardımcı oluyor. Peki, Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? Eyyam-ı Biyd orucuna nasıl niyet edilir, fazileti nedir? İşte, detaylar...

2024 yılında üç aylar ve Receb ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. Buna göre; 2024'de Recep ayının 13. günü 24 Ocak Çarşamba, 14. günü 25 Ocak Perşembe ve 15. günü ise 26 Ocak Cuma günlerine denk geliyor.

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EYYAM-I BİYD ORUCUNA NİYET NASIL EDİLİR?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).