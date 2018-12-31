Ezgi Eyüboğlu, pek çok önemli dizi ve sinema projesinde oyunculuğunu başarılı bir şekilde sergilemiştir ve konservatuar bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Ulan İstanbul, Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk yapımlarında üstlendiği rollerle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kendisinin başka kardeşi yoktur. Babasının mesleği bankacılık, annesinin mesleği ise öğretmenliktir. Üniversite hayatını İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü okuyarak bitirdi. Bu üniversiteden sonra kendisi master yapmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesinde Mastırını tamamladı. Üniversite okuduğu zamanlar okuldaki Tiyatro Kulübüne giriş yaptı. Bir yandan Tiyatro ile ilgilenirken bir yandan ise Ajansa kaydını yaptırdı. Boyu 1.65'tir.



Ezgi Eyüboğlu, 2007 tarihi ile birlikte artık modellik yapmaya başladı ve defilelere çıktı. Hemde profesyonel olarak oyunculuk yaparak dizilerde oynadı. 2012 tarihinde ki Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun karakterini canlandırdı. 2012 yılında ki bu dizinin ardından Ulan İstanbul isimli dizide Ada karakteri ile sevenlerinin karşısında oldu.

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