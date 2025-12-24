Habertürk
        SON DAKİKA: Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı - Magazin haberleri

        Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

        Sosyal medya ünlüsü Ezgi Fındık hakkında, uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı

        Giriş: 24.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:46
        Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor.

        Pek çok ünlü isimden kan ve saç örneği alınmasının ardından bu kez de sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Ezgi Fındık'ın, uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması Haberi Görüntüle
        #Ezgi Fındık
