İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Pek çok ünlü isimden kan ve saç örneği alınmasının ardından bu kez de sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ezgi Fındık'ın, uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.