Ezgi Güneştekin'den ilk sergi: 'How U Feel?'

Eserlerinde renkleri, metinleri, imgeleri kullanan ve işlerinde asi bir direnişi, kültürel normlara başkaldırıyı ve bireysel özgürlüğü amaç edinen Ezgi Güneştekin’in ilk kişisel sergisi 'How U Feel?” sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ekspresyonist sanatçının eserleri, varoluşun karmaşıklığını ve insanın iç çatışmalarını vurgulayarak insanları düşünmeye ve hissetmeye çağırıyor. “Nasıl hissediyorsun?” sorusuyla eserlerinde izleyicinin iç dünyasına dokunmayı amaçlayan Güneştekin, canlı ve dinamik renkleriyle izleyicinin duygusal boşluğunu dolduruyor. Yenilikçi ve cesur tavrıyla dikkat çeken Ezgi Güneştekin, kendini asla bir tuvalin sınırları içine hapsetmiyor. Eserlerinde sıradanın ötesine geçen, duyguların derinliklerine inen ve ruhun barındırdığı karmaşık duyguları ifade eden sanatçı, zamanın her anında yeni bir şey söylemeyip kendi özgün dilini inşa ediyor.