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        Haberler Magazin Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a gönderme: Herkesin var böyle arkadaşı - Magazin haberleri

        Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a gönderme: Herkesin var böyle arkadaşı

        Ezgi Mola'nın sosyal medyadan yayımladığı "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı" şeklindeki manidar mesajı, bir süredir küs olduğu Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 08:29 Güncelleme: 30.12.2024 - 08:29
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        "Herkesin var böyle arkadaşı"
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        Sosyal medyadan yaptığı eğlenceli videolarla gündeme gelen oyuncu Ezgi Mola, bu kez manidar bir paylaşımla dikkat çekti.

        Ünlü oyuncunun "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" şeklindeki mesajı bir süredir küs olduğu meslektaşı Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlandı.

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        #ezgi mola
        #enis arıkan
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