Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a gönderme: Herkesin var böyle arkadaşı

Sosyal medyadan yaptığı eğlenceli videolarla gündeme gelen oyuncu Ezgi Mola, bu kez manidar bir paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" şeklindeki mesajı bir süredir küs olduğu meslektaşı Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlandı.