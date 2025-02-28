Ezgi Mola'dan Enis Arıkan açıklaması: Alakam yok

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ezgi Mola, Yeniköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mola, yurt dışından gelen kuzenleriyle birlikte yemek yediğini ve yeni projesinin güzel gittiğini söyledi.

"AKLIM VE KALBİM CAN'DA"

Oğlu Can'ın sık sık sete gelip gelmediği sorulduğunda; "Neredeyse her gün geliyor, aklım ve kalbim onda, ne yapayım?" diyerek duygularını dile getirdi. Can için sette özel bir karavan hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna ise, "Onun için demeyelim ama ihtiyaç olduğu zaman benim karavanıma gidip geliyoruz" yanıtını verdi.

Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı çifti ve çocukları Can

REKLAM

Daha önce bakıcı tutmak istemediğini söyleyen oyuncu, artık bir yardımcı aldıklarını belirtti. Ezgi Mola; "Can büyüdükçe zorlanıyor musunuz?" sorusuna ise "Yok ya, her şeyiyle çok güzel, içim gidiyor" yanıtını verdi.

"HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMEM"

Öte yandan Ezgi Mola'nın bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen Enis Arıkan ile aralarının açılmasının nedeni olarak Arıkan'ın doğumuna gitmemesi ileri gösterildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Mola, konuyla ilgili sorular karşısında; "Ben herhangi bir şey söylemek istemem, onunla hiç alakası yok" ifadelerini kullandı.

"ONUNLA HİÇ ALAKAM YOK"

Ezgi Mola'nın sosyal medyadan yayımladığı "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı" şeklindeki manidar mesajı, bir süredir küs olduğu Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlanmıştı. Mola, konuyla ilgili olarak; "Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Öyle şeyler yapmayı seven biri değilim, çok ayıp bulurum" dedi.