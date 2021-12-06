'Her şeyden uzaklaşmak istiyorum!' 0:00 / 0:00

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Elele Dergisi'ne hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Umudumu kaybettiğim zamanlar yaşadım ama gücümü hep kendimden aldım." diyen Mola, "Çok küçük yaştan itibaren evime bakmak gibi büyük sorumluluklarım vardı." şeklinde konuştu.

"OLUMSUZLUKLAR BENİ DAHA ÇOK ATEŞLİYOR"

İşte 38 yaşındaki oyuncunun öne çıkan açıklamaları:

* Geriye dönüp baktığımda, olumsuzlukların beni daha da ateşlemiş olduğunu görüyorum."

* Endişe, insanın içini kemiren ve hep tereddütte bırakan bir şey. Çok yıpratıcı.

* 2022 yılında her şeyden uzaklaşmak ve durmak istiyorum.

"KENDİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

* Sete gitmediğim günlerde yalnız kalmaya çalışıyorum. Kendimi çok özlüyorum, kendimle vakit geçirmeye çalışıyorum.

* Samimiyet ve gerçeklik beni daha güçlü biri yaptı.