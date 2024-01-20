Ezgi Mola: Tadını çıkarıyorum Ezgi Mola, annelikle ilgili duygularını şöyle dile getirdi; Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Anneliğin tadını çıkarıyorum"

Ezgi Mola yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz mayısta sade bir törenle dünya evine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola nikâhtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı çifti, geçtiğimiz kasımda oğulları Can'ın dünyaya gelmesiyle aile oldu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mola ile Aksakallı, sabahın erken saatlerinde Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu duygularını; "Ne diyebilirim ki... Anne olmak harika bir duyguymuş ve her şey çok güzel gidiyor. Mustafa da sağ olsun, çok yardımcı oluyor. Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Anneliğin tadını çıkarıyorum. Bugün de ailecek yürüyelim istedik" şeklinde dile getirdi.