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"MUTLU SONLU FOTOĞRAF PAYLAŞTIM"



Çift, bu kez sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaştı. Mola'nın "Mutlu sonlu fotoğraf paylaştım!" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve 'Maşallah' yorumu aldı.