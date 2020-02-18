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Söz ve müziği Aykut Acarlar'a, düzenlemesi Caner Hız'a ait 'Deliyim'in klibi, Tufan Şimşekcan ve Ozan Sihay yönetmenliğinde, Adana’da bir metal fabrikasında, 15 kişilik ekiple, yedi saatte tamamlandı.

'Deliyim' klibinin koreografisi Buse Sizgin'e, kostüm tasarımı Kübra Sincan ve Seren Aytekin'e ait.

Dans sahnelerinde Ezgi Pekel'e Ceren Altınöz Çevirme, Buse Sizgin, Melda Kaya ve Sergen Serbest eşlik etti. 'Deliyim' klibinin fotoğraflarını ise Ozan Erkmen çekti.

'Deliyim'in klibi ve 'Bizim Gibiler' albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.