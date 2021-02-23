"ZOR GEÇTİ"

"Doğumdan sonraki süreç benim için zor geçti" diyen ünlü sunucu, "Hep evdeydik, anneciğim beni hiç yalnız bırakmadı. O anlamda çok güzel oldu. Çünkü annesine, babasına sarılamayanlar var. Ben şanslıydım. Ailem ve sevgili eşim hep yanımdaydı" şeklinde konuştu.