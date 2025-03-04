Ezogelin çorbasından kaymaklı ekmek kadayıfına: Ramazan'ın dördüncü gününe özel lezzetli ve hafif iftar menüsü!

Ramazan sofraları, özenle hazırlanan yemekler ve sevdiklerle paylaşılan keyifli anlarla anlam kazanıyor. Dördüncü gün iftar menüsünde hem geleneksel tatları hem de modern lezzetleri bir araya getirerek besleyici ve dengeli bir sofra hazırladık. Çorbasından tatlısına kadar özenle seçilmiş bu menü, iftar sonrası ağırlık yapmadan keyifli bir akşam geçirmenizi sağlayacak. İşte, Ramazan ayının dördüncü gününe özel, hem pratik hem de doyurucu iftar menüsü önerimiz!

EZOGELİN ÇORBASI

MALZEMELER

1 çay bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı bulgur

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

6 su bardağı su veya tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane, pul biber, tuz

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HAZIRLANIŞI

Soğanı doğrayıp tereyağında kavurun, ardından salçayı ekleyin.

Mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip üzerine suyu ilave edin.

Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve baharatları ekleyerek sıcak servis yapın.

TERBİYELİ KÖFTE

MALZEMELER

400 gr kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

4 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

Kıyma, soğan, galeta unu ve baharatları karıştırarak küçük köfteler yapın ve hafifçe kızartın.

Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpıp su ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız terbiyeyi kaynayan suya ekleyin, ardından köfteleri içine atarak birkaç dakika daha pişirin.

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SEBZELİ MAKARNA

MALZEMELER

1 paket makarna

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Makarnayı haşlayıp süzün.

Doğranmış sebzeleri zeytinyağında soteleyin ve baharatları ekleyin.

Haşlanmış makarnayı sebzelerle karıştırarak servis edin.