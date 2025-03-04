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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ezogelin çorbasından kaymaklı ekmek kadayıfına: Ramazan'ın dördüncü gününe özel lezzetli ve hafif iftar menüsü!

        Ezogelin çorbasından kaymaklı ekmek kadayıfına: Ramazan'ın dördüncü gününe özel lezzetli ve hafif iftar menüsü!

        Ramazan ayının dördüncü gününe özel hazırladığımız iftar menüsü, hem hafif hem de doyurucu tariflerle sofralarınıza lezzet katıyor. Gün boyu süren orucun ardından, sindirimi kolay ama bir o kadar da besleyici yemekler tercih ederek hem mideyi yormadan doyurucu bir iftar yapabilirsiniz. İşte menünün detayları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 08:30
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        Dördüncü güne özel iftar menüsü!
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        Ramazan sofraları, özenle hazırlanan yemekler ve sevdiklerle paylaşılan keyifli anlarla anlam kazanıyor. Dördüncü gün iftar menüsünde hem geleneksel tatları hem de modern lezzetleri bir araya getirerek besleyici ve dengeli bir sofra hazırladık. Çorbasından tatlısına kadar özenle seçilmiş bu menü, iftar sonrası ağırlık yapmadan keyifli bir akşam geçirmenizi sağlayacak. İşte, Ramazan ayının dördüncü gününe özel, hem pratik hem de doyurucu iftar menüsü önerimiz!

        EZOGELİN ÇORBASI

        MALZEMELER

        1 çay bardağı kırmızı mercimek

        2 yemek kaşığı bulgur

        2 yemek kaşığı pirinç

        1 adet soğan

        1 yemek kaşığı domates salçası

        6 su bardağı su veya tavuk suyu

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 tatlı kaşığı nane, pul biber, tuz

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        HAZIRLANIŞI

        Soğanı doğrayıp tereyağında kavurun, ardından salçayı ekleyin.

        Mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip üzerine suyu ilave edin.

        Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve baharatları ekleyerek sıcak servis yapın.

        TERBİYELİ KÖFTE

        MALZEMELER

        400 gr kıyma

        1 adet soğan (rendelenmiş)

        2 yemek kaşığı galeta unu

        1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

        1 yemek kaşığı sıvı yağ

        Terbiyesi için:

        1 adet yumurta sarısı

        1 yemek kaşığı un

        1 su bardağı yoğurt

        4 su bardağı su

        HAZIRLANIŞI

        Kıyma, soğan, galeta unu ve baharatları karıştırarak küçük köfteler yapın ve hafifçe kızartın.

        Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpıp su ekleyerek karıştırın.

        Hazırladığınız terbiyeyi kaynayan suya ekleyin, ardından köfteleri içine atarak birkaç dakika daha pişirin.

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        SEBZELİ MAKARNA

        MALZEMELER

        1 paket makarna

        1 adet kabak

        1 adet havuç

        1 adet kırmızı biber

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 çay kaşığı tuz, karabiber

        HAZIRLANIŞI

        Makarnayı haşlayıp süzün.

        Doğranmış sebzeleri zeytinyağında soteleyin ve baharatları ekleyin.

        Haşlanmış makarnayı sebzelerle karıştırarak servis edin.

        ROKA VE NAR SALATASI

        MALZEMELER

        1 demet roka

        1 adet nar

        1 avuç ceviz içi

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 yemek kaşığı nar ekşisi

        1 çay kaşığı tuz

        HAZIRLANIŞI

        Rokayı doğrayıp bir kaseye alın.

        Üzerine nar taneleri ve cevizleri ekleyin.

        Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu karıştırarak salatanın üzerine gezdirin.

        KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI

        MALZEMELER

        1 adet ekmek kadayıfı

        3 su bardağı toz şeker

        2,5 su bardağı su

        1 tatlı kaşığı limon suyu

        200 gr kaymak

        HAZIRLANIŞI

        Şekeri bir tencerede eritip suyu ve limon suyunu ekleyerek kaynatın.

        Ekmek kadayıfını şerbetle ıslatıp iyice çekmesini bekleyin.

        Servis yaparken arasına kaymak ekleyerek sunun.

        Fotoğraf kaynak: Istock

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